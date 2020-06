Kartice mBills bodo prenehale delovati

Uporabniki storitve mBills so dobili obvestilo, da bo danes, 26.6.2020, kartica mBills Mastercard prenehala delovati – prenehale pa bodo delovati tudi določene storitve, vezane nanjo, denimo Garmin Pay.

Podjetje Wirecard Card Solutions Ltd., uradni izdajatelj teh kartic, je namreč nenapovedano sprožilo insolventne postopke, bojda naj bi knjigovodsko poneverili več milijard evrov. Med drugim bo tako poleg omenjenih kartice prenehala delovati tudi kartica Curve (o tej smo pisali že leta 2018) in omenjena storitev Garmin Pay, pri nas uporabljena na športnih urah tega izdelovalca.

mBills, sicer v lasti Petrola, bo v naslednjih dneh uporabnikom poslal novo, brezplačno kartico mBills Mastercard, če (ali kdaj) bo delovala z drugimi storitvami (denimo Garmin Pay) pa še ni znano. Ob tem velja poudariti, da podjetje Wirecard Card Solutions Ltd. ni povezano z mBills, tako dogajanje v podjetju Wirecard na samo storitev mBills ne bo vplivalo, storitev nemoteno deluje tudi preko mobilnih aplikacij, vse transakcije do zaključka delovanja trenutnih kartic pa so veljavne.