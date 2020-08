Kako sta ameriška vlada in Apple razvila skrivni iPod

Pred petnajstimi leti, ko je iPod že postal priljubljen predvajalnik glasbe, je Apple na skrivaj in z vednostjo le štirih ljudi v podjetju za ameriške oblasti predelal posebno verzijo iPoda, ki je bila namenjena zbiranju podatkov in njihovem snemanju. David Shayer je v dolgem zapisu pojasnil, kako je potekala tajna naloga.

Apple je pravzaprav nudil le podporo, saj so vso delo opravili inženirja iz Department of Energy (kamor sodi tudi ameriški jedrski program). V zanimivi zgodbi lahko izvemo, kako je Apple sicer delal uslugo ameriški vladi, hkrati pa je še vedno želel poskrbeti, da interna dokumentacija ni zapuščala podjetja. Inženirja sta vsak dan prihajala v pisarno v Apple in predelovala iPod pete generacije, pri čemer niti Apple ni točno vedel, kaj počneta. Končni rezultat je bil predelan iPod, ki je bil videti popolnoma enak kot vsi ostali, le da je imel dodatne kose strojne opreme in možnost zapisovanja zbranih podatkov na skrivno particijo. Čemu je bil namenjen, ne vemo – sklepajo pa, da je šlo za Geigerjev števec.

Tidbits