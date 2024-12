Kaj smo v letu 2024 iskali Slovenci?

Google je razkril najbolj priljubljena iskanja v letu 2024.

Na sončni strani Alp so najbolj iskana gesla na Googlovem iskalniku zaznamovali športni dogodki, serije, glasbeni izvajalci in vprašanja o vsakdanjih temah. Med najbolj iskanimi pojmi v letu 2024 je prvo mesto zasedel Euro 2024, ki je bil tudi najodmevnejši športni dogodek leta. Slovenci smo množično iskali tudi informacije o košarkaški ekipi Dallas Mavericks, zahvaljujoč uspehom Luke Dončića, in domači seriji Skrito v raju, ki je vodilna med iskanimi filmi in serijami. Med športnimi dogodki so poleg Eura najbolj pritegnili Olimpijske igre 2024, Tour de France in La Vuelta.

V kategoriji oseb je prvo mesto zasedla nekdanja ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan, sledili sta ji valižanska princesa Kate Middleton in ameriški predsednik Donald Trump. Na glasbeni sceni so največ pozornosti poželi Baby Lasagna, Raiven in Magnifico, ki je bil zaslužen tudi za najbolj iskan dogodek med koncerti. Med najbolj iskanimi knjigami je znanstvenofantastični roman Peščeni planet Franka Herberta, sledita pa mu slovenska uspešnica Aidea in roman Konča se z nama Coleen Hoover. Pri vprašanjih so Slovenci najpogosteje iskali odgovore na temo kako glasovati v Sloveniji, kako napisati življenjepis ali zavezati kravato.

Celoten pregled najbolj iskanih pojmov leta je na voljo na Googlovem spletnem portalu Najbolj iskani izrazi 2024.