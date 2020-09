Kaj se zgodi, če na internetu objavimo vstopni kupon za letalo

Vsake toliko časa se zgodi kakšen incident, ki nas opomni, da na internetu ni pametno objavljati osebnih podatkov in fotografij. Za zadnjega je poskrbel nekdanji avstralski premier, ki je na Instagramu objavil fotografijo svojega vstopnega kupona za let (boarding pass).

Zakaj je to slaba ideja, so hekerji hitro pokazali. Hujših posledic sicer ni bilo, a na letalskem kuponu je priimek in koda leta, kar je dovolj za prijavo na spletno stran prevoznika. To običajno omogoča prijavo na let (check-in), urejanje prtljage ipd., včasih pa še kaj več. Pri Qantasu je bilo možno s temi podatki dobiti številko potnega lista, telefonsko številko in nekatere druge podatke o Tony Abbottu.

Objava na Instagramu sega v marec, heker pa je podrobnosti odgovorno objavil šele sedaj, ko je Qantas luknjo zakrpal in Abbott že zdavnaj dobil nov potni list. A nauk ostaja: objavljanje fotografij katerihkoli dokumentov na internetu je slaba ideja.

Opis postopka.