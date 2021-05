Južna Koreja namenja 451 milijard dolarjev za proizvodnjo polprevodnikov

Vlada Južne Koreje je objavila paket spodbud za krepitev proizvodnje polprevodnikov, znižali bodo tudi davke za raziskave in razvoj na tem področju.

Preko 150 podjetji izpolnjuje pogoje za prejem spodbud, med njimi sta tudi giganta Samsung in SK Hynx. Po besedah Samsungovega podpredsednika Kinam Kim je cela industrija v prelomnem trenutku in je sedaj pravi čas za resne naložbe.

V zadnjem letu prihaja do močnega pomanjkanja integriranih vezij vseh vrst. Gre za kombinacijo nepričakovano visokega povpraševanja zaradi koronavirusa, kriptovalut, omejenih dobav in oskrbovalnih verig. Na to temo je kot gost v oddaji Točka preloma na RTV Slovenija 1 sodeloval tudi Jure Forstnerič, pomočnik urednika revije Monitor.

Tudi v EU so se že pojavljale ideje o spodbudah na tem področju.

Največje podjetje na tem področju je tajvanski TSMC, sledi korejski Samsung. Slednji je ob objavi spodbud južnokorejske vlade napovedal investicije v višini 151 milijard dolarjev do leta 2030, s tem naj bi nekoliko ulovil konkurenta TSMC, ki naj bi v naslednjih letih investiral 100 milijard dolarjev.