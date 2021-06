Jutri konec neomejenih Google Photos

S 1.6.2021 bo Google vpeljal omejitev pri uporabi doslej neomejene storitve Google Photos.

Brezplačna raba hrambe za fotografije bo tako omejena na 15 GB, s tem, da gre ta številka pomeni skupno omejitev vseh brezplačnih Googlovih storitev – v to kvoto med drugim šteje tudi elektronska pošta Gmail. Pri tem velja opozoriti, da fotografije in video posnetki, ki jih naložimo do vključno danes (torej 31.5.2021) ne bodo štele v omenjeno kvoto. Google ocenjuje, da bo več kot 80% trenutnih uporabnikov lahko še tri leta lahko nalagalo fotografije preden bodo dosegli 15 GB.

Maja so v aplikacijo Photos dodali orodje, s katerim enostavno pregledamo trenutno stanje hrambe, omogoča pa tudi hiter pregled fotografij, ki bi bile za potencialni izbris. Prepozna, denimo, fotografije, ki niso ravno ostre, posnetke zaslona (»screenshote«) in podobne. Ko bomo prišli do omejitve, nam sistem ne bo pustil nalaganja dodatnih fotografij, do obstoječih pa bomo še vedno brez težav prišli (in si jih prenesli na računalnik). Google seveda računa, da bo vsaj nekaj uporabnikov prešlo na plačljivo storitev Google One – cene se začnejo pri 2 evrih na mesec (ali 20 evrov na leto) za 100 GB prostora.

Obstaja seveda kar nekaj alternativ. Tako v obliki spletnih storitev (med drugim Shutterfly, Mixbook, Snapfish) kot tudi v obliki kakšnih domačih rešitev za hrambo fotografij. Pred časom smo tako preizkusili Synology Photos, program, ki teče na omrežnih strežnikih proizvajalca Synology, podobno storitev ponuja tudi Qnap. Te strežnike preizkušamo že leta in so po našem mnenju izredno koristne naprave tudi za domače uporabnike.