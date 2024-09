Jezikovni model Llama močno prispeva k razcvetu generativne umetne inteligence

Najnovejše raziskave kažejo, da podjetje Meta vodi na področju odprtokodnih velikih jezikovnih modelov (LLM), še posebej po objavi velikega modela Llama 3.1. Na priznano platformi Hugging Face so doslej zabeležili kar 350 milijonov prenosov, kar predstavlja več kot desetkratno povečanje v primerjavi z lanskim letom.

Ta rast se odraža tako na Hugging Face kot pri drugih distribucijskih partnerjih, med katerimi so velike korporacije, kot so Zoom, Spotify, Infosys, AT&T in Goldman Sachs, ki uporabljajo Metine modele za različne notranje in zunanje aplikacije. Meta sicer ne razkriva specifičnih številk za posamezne partnerje, je pa potrdila, da se je mesečna uporaba modelov Llama pri nekaterih vodilnih ponudnikih oblačnih storitev desetkrat povečala od januarja do julija 2024.

Odziv javnosti kaže, da odprtokodni AI, ki se je sprva razvijal počasi, ne le da dosega raven lastniških rešitev (npr. ChartGPT) glede zmogljivosti, temveč pridobiva tudi znaten ugled na ravni podjetij, kjer poganja inovativne aplikacije. To postavlja pod vprašaj vodilno mesto podjetja OpenAI, ki je kritizirano zaradi neizpolnjevanja obljub glede naprednih AI produktov.

Meta se je hitro vključila v generativni AI trg z modelom Llama, ki je izšel le tri mesece po modelu, na katerem temelji ChatGPT. Namesto da bi ostala zaprta, je Meta izbrala odprt pristop, kar je omogočilo razvoj ekosistema, ki vključuje modele Llama 2, Llama 3 in najnovejši Llama 3.1, dostopne preko Hugging Face in partnerskih oblakov.

Odprtost modelov Llama je omogočila razvoj živahnega in raznolikega ekosistema za generativno AI, kjer imajo razvijalci več možnosti in zmogljivosti kot kdajkoli prej. Podobno strategijo je sprejelo tudi francosko startup podjetje Mistral, kjer razvijalcem omogoča uporabo več zmogljivih odprtokodnih modelov za ustvarjanje derivatov, ki pogosto dosegajo ali presegajo zaprte modele glede na posamezne metrike.

Odprtokodni pristop družbe Meta ima pozitivni učinek na celoten trg umetne inteligence. Analitiki menijo, da bo odprtokodni AI hitro izničil dominacijo zaprtih modelov, kar bo pritisnilo na ponudnike zaprtih modelov, da še bolj inovirajo in znižajo stroške uporabe svojih modelov. Vpliv odprtokodne gibanja je že opazen, saj je OpenAI, ki je sprožil val generativnega AI, bistveno znižal cene svojih obstoječih modelov, vključno z GPT-4o.