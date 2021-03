Izsiljevalski virus od Acerja zahteva 50 milijonov dolarjev

Če so pisci izsiljevalskih virusov sprva ciljali na domače uporabnike, so se v zadnjem času preusmerili na velike korporacije in inštitucije, kjer lahko z enim zamahom poberejo bistveno več denarja. Najnovejša žrtev je tajvanski proizvajalec računalnikov Acer, od katerega skupina REvil zahteva 50 milijonov dolarjev.

Acer so napadli minuli teden, po neuradnih podatkih pa so izrabili ranljivost v Exchangeu, ki je pošteno pretresla informacijski svet in Microsoft celo prepričala, da je izdal izredni popravek izven ustaljenega urnika. Napadalci so pridobili nadzor nad računalniki v Acerju, ukradli podatke, jih del priobčili na svetu in zaklenili. Od podjetja sedaj pričakujejo odkupnini v obliki neizsledljive kriptovalute monero.

Acer, ki uradno napada ni komentiral, temveč je dejal le, da so zabeležili neobičajni incident, ki ga preiskujejo, ima časa do 28. marca. Če dotlej ne bo plačal, bodo hekerji javno objavili vse nabrane podatke. Da se REvil ne šali, priča njegova zgodovina. Posebej znan je njihov napad na Travelex lani, kjer so si ob zahtevi po petih milijonih dolarjev kasneje izposlovali dobra dva milijona dolarjev odkupnine.

BleepingComputer