Objavljeno: 19.6.2024 10:00

Izšel je Windows 11 24H2 za računalnike Copilot+

Včeraj je izšel Windows 11 24H2, ki pa je na voljo le za računalnike Copilot+. Preostali bodo morali počakati do jeseni, kar je velika večina. Lahko pa si tisti najbolj neučakani naložijo predogledno verzijo, ki je ponovno dostopna. Minuli teden so jo za krajši čas umaknili zaradi pomislekov o varnosti nove funkcije Windows Recall, sedaj pa se vrača.

Kaj to pomeni? Za veliko večino uporabnikov, ki imajo strojno opremo na platformi x86-64, je najnovejša dostopna verzija Windows 11 23H2. Kdor pa ima računalnik z ARM-jevimi čipi, lahko prestopi na Windows 11 24H2.

Microsoft čaka, ker želi v Windows 11 24H2 že ob izidu ponuditi nove funkcije Copilot+, ki na Intelovih in AMD-jevih čipih niso na voljo. Hkrati pa razumejo, da vsi vendarle ne želijo čakati in da jih lahko prehiti konkurenca, zato so vsaj na ARM ponudili najnovejše, kar imajo. Rezultat je pričujoča asimetrija. Dodatni aspekt dodaja nesrečni Windows Recall, ki bi moral prispeti v okviru Copilot+, a ga je bil Microsoft prisiljen umakniti.

Kakorkoli, za nadgradnjo na Windows 11 24H2 ni potrebna zmogljivejša strojna oprema. Edina izjema so funkcije umetne inteligence, za uporabo katerih potrebujemo več pomnilnika in dovolj hiter NPU.