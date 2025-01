Izjava, ki je zamajala trg kvantnega računalništva

Kvantno računalništvo je morda tehnologija prihodnosti, toda javnost in investitorji za zdaj bolj zaupajo današnjim tehnologijam.

Lep primer je nedavna izjava izvršnega direktorja podjetja Nvidia, Jensena Huanga, ki je močno vplivala na trg kvantnega računalništva. Huang je na nedavnem dogodku izjavil, da bodo kvantni računalniki postali "zelo uporabni" šele čez 15 do 30 let, pri čemer je 20 let ocenil kot najbolj verjetno časovnico.

Ta napoved je povzročila občuten padec vrednosti delnic podjetij, povezanih s kvantnim računalništvom. Delnice podjetij, kot so IonQ, Rigetti Computing, D-Wave Quantum in Quantum Computing, so se znižale za več kot 40 %, kar je skupno predstavljalo izgubo tržne vrednosti v višini približno 3 milijard dolarjev.

Kljub temu nekateri analitiki menijo, da je Huangova ocena morda pristranska. Nekateri strokovnjaki menijo, da bi lahko kvantno računalništvo postalo pomemben tehnološki dejavnik že v petih letih, kar bi lahko predstavljalo eksistenčno grožnjo za Nvidio.

Nedavni tehnološki dosežki v kvantnem računalništvu, kot je Googlov čip Willow, ki je rešil kompleksne probleme v nekaj minutah, medtem ko bi klasični računalniki za to potrebovali več kot zgodovino vesolja, kažejo na možnost hitrega napredek na tem področju.

Kljub tem dosežkom pa se zdi, da je industrija še vedno v zgodnji fazi razvoja, kar potrjujejo Huangove izjave. Le čas bo pokazal, ali bo kvantno računalništvo doseglo široko uporabnost v predvidenem časovnem okviru ali prej.