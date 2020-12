Izgredi v eni izmed Applovih tovarn v Indiji

V eni izmed indijskih tovarn, kjer izdelujejo Applove telefone, je zaradi večjih zamud pri izplačilu plač prišlo do izgredov.

Pri tem naj bi bila poškodovana tovarna, ukradenih naj bi bilo tudi več telefonov. Tovarna je sicer skoraj nova, saj so proizvodnjo zagnali avgusta letos, proizvajali naj bi iPhone SE in iPhone 12. Apple proizvodnjo v Indiji zaupa tajvanskemu podjetju Wistron, ta pa se je za kadrovanje obrnil na več indijskih podjetij. Ravno ta podjetja pa naj bi bila kriva za nastalo situacijo, saj so delavci že več mesecev brez plač.

Veliko podjetji seli proizvodnjo iz Kitajske v Indijo, slednja ponuja tudi različne subvencije za gradnjo tovarn. Omenjena tovarna je sicer v bližini mesta Bengaluru, tehničnega središča, kjer so stroški življenja za indijske razmere med višjimi.