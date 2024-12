ISO 42001: Nova smernica za odgovorno uporabo umetne inteligence

V današnjem poslovnem svetu, kjer umetna inteligenca (UI) vse bolj vpliva na učinkovitost in odločitve, se pojavljajo tudi pomembni etični izzivi. S ciljem zmanjšanja tveganj in zagotavljanja transparentnosti je Mednarodna organizacija za standardizacijo (ISO) predstavila nov standard ISO/IEC 42001. Ta standard ponuja strukturiran pristop za etično in odgovorno razvijanje ter uvajanje sistemov za upravljanje UI.

ISO 42001 obravnava ključna področja, kot so etika, transparentnost in varnost UI, ter omogoča organizacijam, da dokažejo zavezanost k odgovorni uporabi te tehnologije. Poleg tega je zasnovan tako, da se usklajuje z obstoječimi standardi, kot sta ISO 27001 (upravljanje informacijske varnosti) in ISO 27701 (upravljanje zasebnosti). Skladnost s tem standardom podjetjem pomaga tudi pri pripravah na regulative, kot je EU AI Act.

Postopek pridobivanja certifikata ISO 42001 vključuje več faz. Najprej je treba določiti kontekst delovanja UI sistemov in prepoznati notranje ter zunanje deležnike. Nato je treba analizirati tveganja, definirati vloge znotraj organizacije in standardizirati procese, ki se nanašajo na pravičnost, dostopnost, varnost in vpliv UI sistemov. Podjetje mora tudi vzpostaviti učinkovit sistem za upravljanje življenjskega cikla UI, kar vključuje obvladovanje podatkov in poročanje zainteresiranim stranem.

Skladnost s standardom ISO 42001 prinaša številne prednosti. Organizacije lahko s certifikatom neodvisno potrdijo, da njihove UI sisteme upravljajo odgovorno in etično. To krepi zaupanje strank in partnerjev, hkrati pa izboljšuje upravljanje tveganj. Certificirana podjetja imajo tudi konkurenčno prednost na trgu, saj izkazujejo napredno razumevanje in implementacijo odgovornih praks UI.