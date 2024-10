Išče se izdajalec, ki Huaweiju prodaja TSMC-jeve čipe

Čeprav ima TSMC prepoved prodaje čipov Huaweiju, kot velja tudi za vsa ostala podjetja z ameriškimi komponentami, so se ti vseeno znašli v Huaweijevih izdelkih. TSMC mu jih ne prodaja neposredno, zato se je začel lov na krivca, ki se ne drži sankcij. Najnovejši osumljenec je kitajski Sophgo.

V Huaweijevih procesorjih za umetno inteligenco (AI processor), kot je Ascend 910B, so našli TSMC-jeve čipe. Identične čipe je od TSMC-ja naročil tudi kitajski Sophgo, zato obstaja velika verjetnost, da so mu jih prodali. V Sophgo to sicer zanikajo. Ameriško ministrstvo za trgovino je potrdilo, da so seznanjeni z dobavo TSMC-jevih čipov Huaweiju, a vira še niso odkrili.

TSMC je medtem prekinil dobave Sophgoju, ki je povezan s podjetjem za rudarjenje kriptovalut Bitmain. TSMC je tudi obvestil tajvanske in ameriške oblasti o domnevni kršitvi in sprožil tudi lastno preiskavo. Bitmain je bil v preteklosti že tarča policijskih preiskav zaradi domnevne kraje intelektualne lastnine od konkurence.