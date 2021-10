Irska: davčna stopnja 15% za IT velikane

Irska je podpisala sporazum OECD, po katerem bo najnižja davčna stopnja za mednarodna podjetja 15%.

Pri tem ciljajo predvsem na velika IT podjetja (Google, Amazon, Apple, Microsoft, Facebook...), ki s pridom izkoriščajo prenos prihodkov med različnimi državami. Primer je Googlova poteza leta 2017, ko so prenesli 20 milijard evrov preko nizozemskega podjetja v irsko podružnico, uradno prijavljeno v Bermudskih otokih. Z novimi pravili se naj bi dodatno omejilo tovrstne prenose – Irska se je s podpisom pridružila skupini 140 držav, v poštev pa pridejo podjetja, ki imajo prihodke, višje od 750 milijonov evrov na leto. Po besedah irskih oblasti naj bi v to okrilje prišlo 56 mednarodnih podjetij, ki imajo podružnice na Irskem. Nova pravila naj bi stopila v veljavo leta 2023.