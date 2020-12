iPhone 12 bo morda moral imeti priložen napajalnik. V Braziliji.

Telefoni, tudi pametni, pravzaprav vse elektronske naprave na baterijo, se od nekdaj prodajajo skupaj z napajalnikom. Applov iPhone 12 se ne. Brazilskim oblastem to ni všeč.

Apple je letošnjo odločitev, da bo iPhone 12 prodajal brez napajalnika in brez priloženih slušalk, obrazložil z (že malce ofucano, priznajmo) izjavo, da na ta način skrbijo za okolje. Ogljični odtis telefona naj bi bil zaradi tega manjši. In ker imamo menda vsi doma tako ali tako kupe napajalnikov in slušalk, da ni potrebe z vsakim telefonom dobiti novih. Poleg tega so zaradi tega škatle z novimi telefoni manjše, kar pomeni manjše transportne stroške, itd., itd.

Zlobneži sicer že od vsega začetka omenjajo tudi dejstvo, da so Applovi dodatki, če bi si denimo zaželeli napajalnik, med (naj)dražjimi, sedaj pa se je med skeptike vmešala celo država Brazilija. Oz. njena zveza za varstvo potrošnikov, Procon-SP Foundation iz Sao Paula.

Procon-SP Foundation je Apple pozval naj poda dokaze, da je za potrošnike bolje, da v paketu s telefonom ne dobijo napajalnika. Vztrajajo namreč, da je telefon brez napajalnika nemogoče uporabljati, da Apple ni dokazal, da so starejši napajalniki (ki jih imajo uporabniki morda doma) enako učinkoviti, kot novi, skrbi jih tudi, da se je Apple z umikom napajalnika morda skušal izogniti spoštovanju garancijskih rokov.

Apple na poziv ni odgovoril nič določenega, razen, da je ponovil izjavo o varstvu okolja. Portal Enterpreneur poroča, da se oblasti še odločajo, ali naj Applu zaukažejo prodajo iPhonov z napajalnikom.