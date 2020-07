Intel predstavil Thunderbolt 4

Intel si želi, da bi Thunderbolt postal enotni priključni standard za zunanje naprave. Včeraj so predstavili že njegovo četrto inkarnacijo, ki naj bi jo v prvih napravah dobili še letos. Thunderbolt 4 v primerjavi s predhodnikom sicer ne prinaša višje prepustnosti, ima pa nekaj drugih novosti, ki bodo poskrbele za več zmogljivosti in širšo združljivost.

Hitrost torej ostaja 40 Gb/s, kar zmore že Thunderbolt 3. So pa dobrodošle druge novosti, in sicer zanesljiva možnost priklopa dveh monitorjev 4K (doslej je bilo to možno, a včasih ni delovalo) in prenosi prek PCIe s hitrostjo do 32 Gb/s. Možno je priključiti priključne postaje (docke) in druge razdelilnike z do štirimi priključki Thunderbolt, medtem ko je predhodnik ponujal dva. Najbolj veseli pa bomo dejstva, da so priključki in naprave nazaj združljive s Thunderboltom 3.

Prenosniki, ki porabijo manj kot 100 W, bodo podpirali polnjenje prek vsaj enega priključka Thunderbolt 4 (USB-C standard), prav tako pa se bodo morali znati zbuditi s tipkovnico ali miško, priključeno na Thunderbolt.

Za Thunderbolt 4 ne bo treba plačevati licenčnin. Imeli ga bodo Intelovi sistemi in Applovi novi ARMi, morda pa tudi AMD. Intel obljublja, da s Thunderboltom 4 odpadejo težave z združljivostjo, ki jih včasih srečujemo v svetu USB(-C). A to stane - novi kabli in ostale naprave ne bodo poceni.