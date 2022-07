Objavljeno: 19.7.2022 09:40

Intel končno z lastnimi grafičnimi karticami Arc

Tradicionalno na področju grafičnih kartic že desetletja tekmujeta le dve podjetji – nVidia in AMD (ki je tehnologijo in znanje pridobil z nakupom kanadskega podjetja ATI). V bitko se občasno poskuša vmešati tudi Intel, vendar mu ne gre najbolje. Mu bo s karticami Arc končno le steklo?

»Intelova grafika« je že dolga leta sinonim za osnovni minimum, grafični podsistem, ki je vgrajen v nekatere Intelove procesorje in zadostuje za pisarniške stroje in morda kdaj pa kdaj še kakšno igro. Z nekaj potrpežljivosti celo tako, ki deluje v treh dimenzijah. Samostojne grafične kartice Arc, ki jih Intel razvija že dalj časa, naj bi to percepcijo spremenile in se resno umestile v dvoboj nVidia/AMD.

Kot vse kaže, naj bi bile na voljo v treh zmogljivostnih nivojih oz. serijah – 3, 5 in 7 (da, številke malce spominjajo na procesorske serije Core). Prva kartica serije 3, Arc A380 je zaenkrat na voljo le na Kitajskem, izdeluje pa jo kitajski proizvajalec Gunnir. Prvi testi kažejo, da je kartica počasnejša od najcenejše AMDjeve kartice Radeon RX 6400 oz. je nekje v rangu predprejšnje generacije nVidia – Geforce GTX 1060 (različica le te se danes prodaja pod imenom Geforce GTX 1630). Toda tudi cena kartice je le okoli 150 evrov, kar je nekje v rangu s konkurenco.

Več obeta serija 7, vsaj če je verjeti Intelu. Ta je pred uradno predstavitvijo kartice predstavil nekaj meritev, ki kažejo, da naj bi bila kartica Arc A750 do 15 % hitrejša od nVidiine kartice Geforce RTX 1060. Vzpodbudno, vendar ne impresivno, če vemo, da kartica 3060 danes velja za nekaj povprečnega, kar si privoščijo resni igralci iger. Nvidia ima v prodajnem programu tudi veliko hitrejše rešitve, kot so RTX 3070, 3080 in 3090, še letos pa naj bi luč sveta ugledala že serija 4xxx.

Resda bi bilo težko pričakovati, da bo Intel že v prvem poskusu povozil konkurenco z desetletja dolgimi izkušnjami, pa vendar – Intel, pričakujemo še kaj več!