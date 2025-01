Objavljeno: 23.1.2025 05:00

IMDb po 35 letih dobiva novo direktorico

Davnega leta 1990 je Col Needham ustanovil stran, katere moči in vpliva tri desetletje pozneje si ni mogel niti predstavljati. Vse do danes je držal žezlo in uspešno vodil stran, sedaj pa se umika. Vodenje bo prevzela njegova dosedanja desna roka Nikki Santoro.

IMDb je nastala, ko je bil Needham star 23 let. Sprva je šlo za ljubiteljsko zbirko, ki so jo vzdrževali na novičarski skupini rec.arts.movies, tri leta pozneje – 1993 – pa se je preselila na splet. Od leta 1998 je IMDb.com stran v lasti podjetja Amazon, ki je že tedaj zanjo plačal 55 milijonov dolarjev.

A direktor je ves čas ostal Col Needham. Sedaj se umika, ostal pa bo svetovalec in globalni ambasador podjetja. Vodenje pa bo prevzela Nikki Santoro, ki je bila od leta 2021 direktorica operacij. Needham je ob tem dejal, da ima nova direktorica strateško vizijo in podrobno razumevanje strank in izdelkov, hkrati pa zavezanost k inovacijam. Podjetju se je pridružila leta 2016, pred tem pa je delala v Amazonu, Microsoftu in The Weather Channelu.

IMDb je sicer velesila, ki ima 250 milijonov obiskovalec mesečno. Glavni izdelki so stran IMDb za spletne in mobilne platforme, aplikaciji za Android in iOS, X-Ray na Prime Video. Za poslovne naročnike (IMDbPro) pa nudi še več funkcij.