IKEA nam pomaga opremiti bivalni prostor s pomočjo umetne inteligence

IKEA je lansirala novo interaktivno oblikovalsko izkušnjo, imenovano IKEA Kreativ, ki nam s pomočjo umetne inteligence omogoča, da svoje življenjske prostore opremimo z digitaliziranim pohištvom.

IKEA Kreativ nam omogoča, da zajamemo širokokotno 3D projekcijo prostora in nato opremimo celoten prostor od tal do stropa. Program uporablja prostorsko računalništvo, strojno učenje in obogateno resničnost, razvito v sodelovanju s podjetjem Geomagical Labs. Funkcionalnost je podprta s podobno tehnologijo, kot jo uporabljajo samovozeči avtomobili, vključno z nevronskimi mrežami, algoritmi za stereo vid in računalniško fotografijo. Izbiramo lahko med več kot petdesetimi predhodno opremljenimi sobami, brišemo kose dejansko prisotnega pohištva ter dodajamo nove iz celotnega kataloga trgovske verige IKEA, ki vključuje več kot 12.000 izdelkov. Olajšan je seveda nakup izbranega pohištva in deljenje projektov s prijatelji, družino ali notranjimi oblikovalci trgovine IKEA.

IKEO Kreativ je od leta 2021 preizkusilo več kot milijon strank, ki so podale izjemno pozitivne povratne informacije. Končna verzija je trenutno na voljo zgolj v ZDA in na napravah z mobilnim operacijskim sistemom iOS ter namiznih računalnikih, kasneje pa bo prišla tudi v druge države sveta in na Googlov sistem Android.