Igre se najbolj igrajo - na telefonih

Področje računalniških iger je izredno uspešno, primat pa je prevzelo mobilno igranje – od tega je daleč največ prihodkov na telefonih, manj pa na tablicah.

V letu 2018 se je vrednost tega področja povzpela na 68,5 milijard dolarjev. Skupno je trg iger (tako računalniških kot iger na telefonih, v brskalnikih in na igralnih konzolah) vreden dobrih 150 milijard dolarjev, ocene pa napovedujejo rast. Tako naj bi nekje do 2022 prišli že skoraj do 200 milijard dolarjev. Znotraj tega področja se veča delež zaslužka s strani mobilnih iger, manjša pa delež iger za osebne računalnike. Pri tem je zanimivo, da zaslužek na Applovih napravah vodi pred zaslužkom na Androidu, a se v naslednjih dveh do treh let napoveduje obrat.

Kitajska je sicer prehitela ZDA kot največji trg za igre. To se pozna tudi pri razvijalcih – največji je kitajski Tencent, sledijo Sony, Microsoft, Apple in Activision Blizzard. Trenutno največ prihodkov (vsaj v ZDA) prinaša igra Clash of Clans (to je razvilo finsko podjetje Supercell, katerega delni lastnik je Tencent), sledi Fortnite. Ne preseneča, da je večina zaslužka vezana na t.i. »in-app purchase«, torej nakup raznih manjših dodatkov znotraj iger. To predstavlja 40% zaslužka, sledijo video oglasi (30%). Pri aplikacijah, ki niso povezane z igrami, večina zaslužka pride preko oglasov (tako video kot preko pasic in slik).