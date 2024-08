Igra, ki uradno ne obstaja, ima že več kot 22.000 igralcev

Najnovejša igra podjetja Valve, ki še ni bila uradno predstavljena javnosti, je dosegla več kot 22.000 sočasnih igralcev.

O igri, ki nosi ime Deadlock, že nekaj časa krožijo govorice, vendar Valve do sedaj ni dal nobene uradne izjave. Kljub temu se zdi, da smo priča nekakšnemu mehkemu lansiranju, kjer je igra dostopna izbranim igralcem v okviru testnih seans, s katerimi podjetje preizkuša trg pred večjo promocijo.

Igra naj bi bila v razvoju že od leta 2018 in po vseh pričevanjih je že v zelo napredni fazi. Novinar Tyler McVicker jo opisuje kot mešanico popularnih iger, kot so Valorant, Overwatch, Dota 2 in Team Fortress 2. Po prvih vtisih, ki so jih pridobili igralci na testiranju, Deadlock ponuja izbor dvajsetih junakov ter možnost igranja v peskovniškem načinu, kjer lahko preizkusimo vsakega izmed njih. Poleg tega igra omogoča opazovanje trenutnih tekem, kar nam olajša, da se pred začetkom igranja bolje seznanimo z dinamiko igre. Po testni različici sodeč, so strežniki za igro odprti vsak dan, najmanj 12 ur dnevno.

Čeprav Valve še ni uradno napovedal igre Deadlock, je podjetje junija registriralo blagovno znamko tega imena, kar nakazuje na to, da se bliža uradna predstavitev. S trenutnim številom sočasnih igralcev, ki presega 22.000, bo verjetno kmalu več informacij o tej igri, ki že zdaj buri duhove igralcev po vsem svetu.