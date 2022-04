IBM z16 podpira umetno inteligenco, hibridni oblak, varnost in odprto kodo

IBMovi mainframe računalniki z/Architecture so ena od tistih stalnic v računalništvu, ki kot kaže, nikoli ne bo izumrla. Z novo generacijo Z16 so pri IBMu vnovič dokazali, da znajo to zmogljivo platformo prilagoditi sedanjemu času in zlasti potrebam velikih kupcev. V novi generaciji naj bi sistemi z16 s pomočjo umetne inteligence nudili pomembno platformo za preverjanje varnosti podatkov in preprečevanje prevar, pa tudi pomembno vlogo v sodobnem računalništvu v oblaku.

Po navedbah IBMa naj bi novi mainframe strežnik zmogel opraviti 300 milijard sklepov (inference) na osnovi algoritmov umetne inteligence na dan z latenco, ki znaša zgolj eno milisekundo. To pa je zmogljivostni razred, ki po njihovem mnenju meji na sposobnost kvantnih računalnikov in omogoča preverjanje zlorab in anomalij v realnem času. Še posebej merijo na preverjanje v kartičnem poslovanju, uporabo v zdravstvu in finančnih institucijah.

Vse skupaj omogočajo najnovejši procesorji IBM Telum, ki imajo 16 jeder s taktom 5,2 GHz in vgrajenimi pospeševalniki za algoritme z umetno inteligenco. Posamezen sistem z16 je lahko opremljen s tja do 200 jedri, ki so programsko prilagodljivi različnim nalogam. Procesirajo lahko zelo velike podatkovne modele, saj ima sistem lahko do 40 TB redundantnega delovnega pomnilnika (RAIM; redundant array of indenpendent memory).

Toda podpora za hitro procesiranje algoritmov s področja umetne inteligence je le ena od udarnih novosti sistema z16. Z novimi moduli Crypto Express 8S (CEX8S) prinašajo povsem nov sistem šifriranja in varovanja podatkov, ki je sestavljen iz več slojev, skupno pa je menda odporen celo na poizkuse vdorov s pomočjo kvantnih računalnikov.

IBM z16 namenjajo tudi za rabo v hibridnih oblakih, kjer mainframe računalnik prevzame procesno intenzivna bremena, med katerimi zgoraj naštete varnostne funkcije. Na platformi deluje RedHatova platforma OpenShift, kar pomeni, da lahko mainframe računalnik uporabljamo tudi za gostovanje sodobnih aplikacij s kontejnerji in Kubernetesom.

Platforma z/Archiitecture ima izbrane, a izredno pomembne stranke. Uporablja jo okoli dve tretjini največjih svetovnih podjetij, 45 od 50 največjih bank, 8 od 10 največjih zavarovalnic ter telekomunikacijskih podjetij in številne trgovske verige. Med vsemi platformami na svetu ima najdaljši staž: v sedanji 64-bitni različici z/Architecture jo poznamo že od leta 2000, če pa upoštevamo še predhodnico IBM System/370, pa celo od leta 1964.