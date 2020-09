IBM in Microsoft sta vodilna na področju storitev za veriženje blokov

Analitski družbi ABI Research in Everest Group sta v zadnjih mesecih objavili raziskave trga storitev za veriženje blokov, kar industrija začenja imenovati BaaS (Blockchain as a Service). Na vodilnih mestih sta po mnenju obeh raziskav dva ponudnika – IBM in Microsoft. Oba vodilna sta dobila visoke ocene na področju inovacije kot tudi širine nabora storitev za različne industrijske vertikale. Obe družbi tudi nudita spremna orodja in ogrodja, ki podjetjem omogočajo razmeroma enostavno implementacijo rešitev z veriženjem blokov v poslovne namene.

Na tretje mesto sta obe raziskavi umestili družbo Oracle, ki zlasti v zadnjem obdobju pridobiva mesta. Takoj za ameriško družbo se nahajajo korporacije Alibaba, Amazon in SAP, ki pa imajo za zdaj razmeroma ozko usmerjene storitve za posamezna področja rabe. Obe raziskavi sta v pregled vzeli 12 ponudnikov, Everest Group pa je komentiral tudi tiste na repu seznama, kjer se nahajata VMware in HPE. Obe družbi se sicer trudita ustvariti boljši položaj v nastajajoči panogi, a je njuna ponudba še precej razdrobljena in ne preveč povezana z vizijo ostalih storitev v njihovi ponudbi.

Raziskovalci sicer menijo, da je prihodnost storitev veriženja blokov v poslovnem segmentu tesno povezana s ponudniki storitev v oblaku, kar se sliši morda kontradiktorno glede na to, da je pri veriženju blokov bistvo ravno v čim večji porazdeljenosti verig med različnimi subjekti. Toda če se v potrošniškem svetu to zdi bistveno in pri veriženju blokov lahko sodeluje vsakdo (denimo v primeru Bitcoinov), so tveganja in začetni stroški v poslovnem svetu drugačna.

Podjetja se zato raje odločajo za ponudnike storitev, ki lahko absorbirajo tveganja. Obenem pa raziskovalci opozarjajo, da je trg BaaS šele v nastajanju in se prav lahko zgodi, da se razmerja moči in preference v prihodnje še precej spremenijo.