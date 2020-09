Huaweijevi obstoječi telefoni z drugimi procesorji

Objavljeno: 11.9.2020 12:19

Huawei je certificiral novi telefon, sodeč po govoricah iz kitajske naj bi šlo za obstoječi model Nova 7 SE z drugim procesorjem.

Po uradnih podatkih je oznaka telefona CND-AN00, po velikosti in zmogljivosti akumulatorja je povsem identičen modelu Nova 7 SE 5G. Zamenjali pa so procesor, namesto lastnega Kirin 820 5G bo v telefonu po novem Mediatekov Dimensity 800U, s tem naj bi bil telefon tudi malenkost cenejši. Mediatekov procesor ima namreč le dva zmogljiva jedra in šest varčnih, medtem ko ima procesor Kirin štiri zmogljiva jedra in štiri varčna. Ta menjava je po vsej verjetnosti posledica ameriških prepovedi ki otežujejo Huaweijev dostop do proizvodnih kapacitet, saj njihove procesorje dejansko izdelujejo različna podjetja.

Podobne težave pa naj bi imeli tudi pri zaslonih, saj se pričakuje, da bosta s Huaweijem prenehala sodelovati tako Samsung Display kot LG Display – dva večjih proizvajalcev zaslonov OLED.