Objavljeno: 14.7.2022 12:00

Huaweiev šef meni, da bi (če bi, nekoč, morda…) lahko bili največji na svetu

Huaweiev šef Richard Yu je na avtomobilskem sejmu na Kitajskem omenil, da bi bil Huawei danes ob Applu največji proizvajalec mobilnih telefonov, če ne bi bilo ameriških sankcij.

Omenil je še, da bi v tem primeru »drugi manjši proizvajalci, tudi korejski, lahko telefone prodajali le v Južni Koreji in ZDA«. Domnevamo lahko, da je kot »manjši proizvajalec« mišljen Samsung, danes največji proizvajalec telefonov nas svetu. Samsung je bil največji tudi v času, ko je šlo Huaweiu dobro, res pa je, da ga je Huawei aprila 2020 v količini prodanih telefonov (ne pa tudi v vrednosti le teh) za krajši čas prehitel.

Danes je Huawei na področju mobilnih telefonov le še senca nekdanjega velikana, saj zaradi ameriških sankcij nima dostopa do Googlovega ekosistema, pa tudi ne do mobilnih čipov 5G, zato so njegovi telefoni v primerjavi s konkurenco tehnološko zaostali. Podjetje se kljub temu trudi - na področju pametnih ur, slušalk, tablic, prenosnih računalnikov in celo pametnih električnih avtomobilov (na Kitajskem). In seveda na področju omrežij 5G.