Huawei z Mate Xs pridelal 70 milijonov dolarjev izgube

Direktor podjetja Huawei, Richard Yu, je v spletnem intervjuju izjavil, da podjetje komaj kaj zasluži z modeli višjega cenovnega razreda, s preklopnim modelom Mate Xs pa naj bi celo delali izgubo.

Huawei je ravno včeraj na kitajskem splavil model P40, ta je pri nas sicer že na voljo (v aktualni številki Monitorja si lahko preberete preizkus modela P40 Pro). Po besedah direktorja naj bi samo za izdelavo fotografskega sklopa modela P40 odšteli okoli 100 dolarjev. Pri preklopnem telefonu Mate Xs pa naj bi bil najdražji člen ravno velik, preklopni zaslon. S prodajo tega telefona so doslej pridelali nekje med 60 in 70 milijonov dolarjev izgube, kljub temu, da je njegova cena čez dva tisoč dolarjev.

Podjetje naj bi vlagalo ogromno denarja v razvoj, v letošnjem letu kar 20 milijard dolarjev – šlo naj bi za drugi največji letni vložek doslej. Lani so v razvoj vložili dobrih 15% prihodkov, po svetu pa imajo 85.000 patentov, od tega 90% za izume. Lani so bili po številu prijavljenih patentov celo prvi v EU – prijavili so jih 3.524.

Mate Xs smo sicer že imeli (na hitro) v rokah, ob tem pa posneli tudi kratek video:

mq1G4jiJ2n0