Huawei pričakuje 30% manj naročil za Mate 40

V naslednjih tednih pričakujemo predstavitev telefona Mate 40, sodeč po podatkih dobaviteljev pa pri Huaweiju pričakujejo občuten padec prodaje glede na predhodnike.

Telefoni Mate so tradicionalno predstavljeni jeseni, pogosto v času sejma IFA. Ta je bil letos močno okrnjen, na njem pa je imel Huawei le kratko novinarsko konferenco, na kateri so poudarjali svoje investicije v Evropi. Vseeno pa naj bi v prihodnjih tedni predstavili model (oziroma modele) Mate 40 – v spletu so se že pred časom pojavile slike (renderji) modela Mate 40 Pro. Sodeč po informacijah iz Tajvana naj bi bila Huaweijeva naročila dobaviteljem okoli 30% nižja kot v preteklih letih, kar kaže na njihov vse težji položaj v boju z oblastmi ZDA.