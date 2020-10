Huawei predstavil serijo Mate 40

Objavljeno: 22.10.2020 16:28

Huawei je preko dogodka, ki je v živo potekal preko YouTube, predstavil novo serijo zmogljivih telefonov Mate 40.

Poleg modela Mate 40 bodo na voljo še Mate 40 Pro, Mate 40 Pro+ in posebni Porsche Design Mate 40 RS. Kot smo vajeni gre za strojno izredno zmogljive naprave, ki pa so na žalost še vedno brez Googlovih storitev. Serija Mate 40 uporablja Huaweijev novi 5nm procesor Kirin 9000 s podporo 5G. Navadni Mate 40 ima 6,5 palčni zaslon OLED s frekvenco osveževanja 90 Hz, Mate 40 Pro in Pro+ imata 6,76 palčni zaslon z bolj zaobljenimi robovi in višjo ločljivostjo, seveda sta tudi tu zaslona OLED s frekvenco 90 Hz.

Vsi modeli imajo zmogljiv osredji fotoaparat z ločljivostjo 50 MP, zraven so še ultra-široki objektiv, teleobjektiv in tipalo globine. Pri modelu Pro+ bosta na voljo 10 in 3-kratni optični zum, pri Pro 5-kratni, pri navadnem pa 3-kratni. Kot pri lanski seriji P30 tudi tu pričakujemo vrhunske fotografske zmogljivosti, to so sicer tudi že potrdili pri spletni strani DXOMark.

Cene se bodo začela pri 899 evrih za klasični Mate 40 (z 8 GB pomnilnika in pogonom, velikim 128 GB), Mate 40 Pro bo veljal 1.199 evrov (spet z 8 GB pomnilnika a večjim pogonom 256 GB), Mate 40 Pro+ pa bo z 12 GB pomnilnika in 256 GB shrambe veljal 1.399 evrov. Omenimo še ceno oblikovalskega posebneža Porsche Design Mate 40 RS – 2.295 evrov.

Ob telefonih so pri Huaweiju predstavili še slušalke FreeBuds Studio, gre za brezžične slušalke za čez ušesa s tehnologijo odpravljanja šuma, te bodo veljale 299 evrov. V maniri oblikovalskih presežkov pa bo ura Porsche Design Watch GT 2 za 695 evrov (originalno Watch GT 2 smo ravno preizkusili, članek bo v prihodnji številki revije. Huaweijevo predstavitev si lahko ogledate na YouTube:

oH7H4wnjeYA