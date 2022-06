Huawei predstavil novi zložljivi Mate Xs 2

Huawei je prejšnji teden predstavil nekaj novih naprav, med njimi je najzanimivejši novi preklopni telefon Mate Xs 2.

Telefon prinaša kar nekaj izboljšav na področju preklopnih telefonov, nenavaden pa se nam zdi prehod nazaj k zaslonu, ki je na zunanjih stranicah telefona, torej kot da bi bil na zunanjih platnicah knjige. Tak zaslon je imel njihov prvi preklopni telefon, Mate X, pri modelu Mate X2 pa so prešli k zaslonu, ki je na notranji strani, torej tako kot Samsung pri modelih Galaxy Fold. Prednost takega oblikovanja je v tem, da ima zaslon manj opazen pregib, hkrati odpade potreba po ločenem zaslonu na zunanji strani. Slabost pa je predvsem dejstvo, da je tak zaslon bistveno bolj na udaru.

Telefon bo v kratkem naprodaj tudi pri nas, priporočena maloprodajna cena pa zajetnih 2.000 evrov (različica z 12 GB pomnilnika in 512 GB prostora za podatke). Po našem mnenju je to preveč, saj je telefon s tem dražji od bližnjih konkurentov (predvsem zgoraj omenjenega Samsunga). Poleg tega uporablja Qualcommov procesor Snapdragon 888, procesor prejšnje generacije in podpore omrežjem 5G (!). Zaslon je seveda tipa OLED, osveževanje gre do 120 Hz, v razprti obliki diagonala meri 7,8 palca, v zaprti obliki pa 6,5 palca.