Huawei potisnil kitajsko na četrto mesto po dobljenih patentih

Objavljeno: 15.1.2020 09:52

Kitajska lani po številu pridobljenih patentov v ZDA prehitela Nemčijo in se zavihtela na četrto mesto.

Največ patentov sicer dobijo ameriška podjetja, sledijo podjetja z Japonske, na tretjem mestu so podjetja Južne Koreje. Huawei je lani kljub težavam z ameriško administracijo dobil 2.418 patentov, s tem so se uvrstili na deseto mesto med podjetji. IBM sicer ostaja na prvem mestu (tam je že 27 let), letos so dobili rekordnih 9.262 patentov. Sledijo Samsung, Canon in Microsoft, med prvimi deseti podjetji je le eno, ki se ne ukvarja z elektroniko ali računalništvom, to je ameriški proizvajalec vozil Ford. Skupaj je ameriški patentni urad lani izdal 333.530 patentov, to je 15% več kot v letu 2018.

Najhitreje rastoči patenti se nanašajo na tehnologijo za spajanje genov, znano kot CRISPR. Večina Huaweijevih patentov pa se nanaša na tehnologijo, povezano z omrežji 5G. Ta se vsaj v testni obliki že pojavljajo tudi pri nas.