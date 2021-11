Huawei naj bi se dogovarjal o prodaji oddelka za strežnike

Bloomberg poroča, da je Huawei že v končni fazi dogovorov o odprodaji svojega oddelka za strežnike s procesorji x86. Zaradi ameriških sankcij ima namreč podjetje težave s pridobitvijo in vgradnjo Intelovih procesorjev.

Kot kaže, naj bi bila zgodba z odprodajo podobna, kot jo je Huawei že ubral pri odprodaji oddelka Honor – kupec naj bi bil podjetje ali konzorcij podjetij, ki so povezana s kitajsko državo oz. mestnimi oblastmi. Med kupci se tako omenjajo podjetja Henan Information Industry Investment (državno podjetje iz mesta Zhengzhou, ki je bilo že do sedaj Huaweiev partner), proizvajalec domače elektronike Huaqin Technology in podjetje, ki predstavlja lokalne oblasti province Hubei.

Pri odprodaji podjetja Honor je tak način uspel, Honor danes ni pod ameriškimi sankcijami, njegovi telefoni imajo lahko nameščene Googlove storitve in aplikacije. Vendar se občasno pojavljajo medklici, ki omenjajo, da bo ameriška administracija morda »spregledala« in ga uvrstila na spisek sankcioniranih podjetij. Verjetno se bodo podobne misli porajale tudi ob morebitni taki odprodaji Huaweievega strežniškega oddelka.