Huawei molze kravo, ki še prinaša denar

Huawei je predstavil nadgrajeno različico svojega (pred)zadnjega vrhunskega modela telefona P30 Pro New Edition. Telefon premore tudi Googlove storitve in aplikacije.

Huawei, ki je zaradi ameriškega embarga že več kot eno leto brez možnosti nameščanja Googlovih storitev in aplikacij na svoje telefone, se ne predaja. Od uvedbe embarga je predstavil že dve seriji vrhunskih telefonov, Mate 30 in P40, vendar brez »Googla« in z lastno trgovino z aplikacijami. Prva serija pri nas nikoli ni bila naprodaj, serija P40 pa je.

Ker so uporabniki vajeni, da so na androidnih telefonih nameščeni Zemljevidi, Gmail, Chrome, Google Photos in da je trgovina z aplikacijami s ponudbo enakovredna Google Play, se telefoni izven matične kitajske razumljivo ne prodajajo najbolje. Wall Street Journal poroča, da je prodaja Huaweievih telefonov izven Kitajske v prvem četrtletju 2020 padla za 35%. Gotovo ima pri tem kaj za povedati tudi koronavirus, vendar je ta padec 2× večji, kot ga je doživel Samsung in 4× večji od Applovega padca. Če bo šlo tako naprej, bo Huawei kmalu izgubil drugo mesto na lestvici največjih proizvajalcev telefonov na svetu.

Zato je logično, da Huawei ves ta čas predstavlja in prodaja tudi telefone, ki »Google« imajo – gre za lanske modele, ki so »novi« le na papirju, včasih imajo novo le ime. Za obstoječe modele ameriški embargo namreč ne velja, telefoni lahko prejemajo tudi programske nadgradnje s strani Googla. Eden izmed takih »novih« telefonov je tudi P30 Pro New Edition. Gre za lanski telefon, ki je bil ob predstavitvi med najboljšimi na svetu in tudi danes ni daleč od tega. Premore zelo hiter procesor, vrhunsko kamero s 5× zumom (česar konkurenčni Samsung še vedno ni osvojil), zaslon OLED in brezžično polnjenje drugih telefonov, če spomnimo le na ključne lastnosti. Kaj torej pomeni ta »New Edition«? Telefon je na voljo v novih barvah, nadgrajen pa je pomnilnik (iz 6 na 8 GB) in shramba (iz 128 MB na 256 MB).

Ljudje vedno potrebujejo nekaj »novega« in to novega z Googlom, so si očitno rekli pri Huaweiu…

