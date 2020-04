HTC kljub koroni rahlo navzgor

HTC je v zadnjih letih finančno v zelo slabem položaju, pred kratkim pa so za februar objavili kar 30% padec prihodkov v primerjavi z istim obdobjem lani – a vse kaže, da so se prihodki sedaj vsaj malo ustalili.

O padcu smo pisali že jeseni, a od takrat so se slabe novice nadaljevale, saj so prihodki padali, do vključno februarja. So se pa zato marca malenkost dvignili – to gre bojda na račun več delovnih dni v mesecu marcu, v resnici pa lahko rečemo, da gre bolj za stabilnost kot za rast. Podjetje že leta klesti stroške, leta 2017 so oddelek za razvoj prodali Googlu, skupaj z nekaterimi intelektualnimi pravicami.

Skupaj s Sonyjem je HTC na dnu lestvice proizvajalcev pametnih telefonov, vsaj če sodimo po preteklih uspehih. Sony se sicer ne namerava umakniti s trga pametnih telefonov, saj imajo veliko patentov, s katerimi pa lahko služijo le, če jih tudi sami koristijo. HTC pa je postal nišni igralec, za katerega se že dolgo ugiba, kdo od večjih proizvajalcev bi ga lahko prevzel.