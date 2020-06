Honda tarča hekerskega napada

Iz japonske Honde so sporočili, da so tarče hekerskega napada, zaradi katerega so morali začasno ustaviti proizvodnjo in nekaj zaposlenih poslati na izredni dopust. Ustavili so proizvodnjo v vseh ameriških tovarnah, prav tako so prizadeti tudi obrati na Japonskem, v Turčiji, Indiji in Braziliji.

Napad se je začel v ponedeljek zjutraj v Tokiu, nato pa se je po omrežju razširil po tovarnah po svetu, so sporočili iz Honde. Zaradi tega so nekaj zaposlenih poslali na izredni dopust, predvsem pa so jim odsvetovali uporabo službenih računalnikov in prijavo v omrežje. To pot je za napad kriva izsiljevalska programska oprema Ekans (Snake). Očitno je napadla tudi proizvodni sistem, a so do torka zvečer težave že zadosti omejili, da se proizvodnja nadaljuje. Prav tako je moteno delovanje tudi pomoči strankam in finančnega oddelka.

Ni še jasno, kako je izsiljevalski virus vdrl v Hondo. Strokovnjaki opozarjajo, da je zaradi epidemije, ki je veliko ljudi prisilila v delo od doma, poraslo število hekerskih napadov in virusnih okužb. Pomemben faktor je namreč uporaba nezaščitene domače računalniške opreme, poleg tega pa je bila nova bolezen odličen poligon za širjenje virusov prek elektronske pošte.

To sicer ni prvi napad na Hondo, saj so bili že pred tremi leti tarča napada WannaCry. Tedaj je WannaCry okužil več kot 100 različnih podjetij, tudi Hondo.