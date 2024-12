Honda in Nissan se združujeta za električno prihodnost

Proizvajalca avtomobilov Honda in Nissan bosta postala eno podjetje.

Naraščajoča konkurenca na trgu električnih vozil je podjetji Honda in Nissan prisilila v združitev. Podjetji sta podpisali memorandum o soglasju, ki bo novo nastalo podjetje po obsegu prodaje postavil na tretje mesto med avtomobilskimi proizvajalci, takoj za Toyoto in Volkswagnom. Paru se kani pridružiti še Mitsubishi Motors, ki bo končno odločitev sprejel do konca januarja 2025.

Združeno podjetje, ki naj bi zaživelo kot eno do avgusta 2026, bo sprva vodila Honda. Predsednik Honde Toshihiro Mibe je poudaril, da je združevanje znanja, talentov in tehnologij ključno za obvladovanje izzivov v avtomobilski industriji. Združitev naj bi podjetjema omogočila boljšo konkurenčnost na globalnem trgu električnih vozil, kjer dominirajo Tesla in kitajski BYD. Nissan, ki je utrpel 90-odstotni padec dobička v letu 2024, se zanaša na to potezo kot na način za preživetje.