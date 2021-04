Hekerji objavili osebne podatke 533 milijonov uporabnikov Facebooka

Hekerji so na internetu objavili bazo osebnih podatkov uporabnikov Facebooka, ki so jo sicer ukradli že pred časom. V njej najdemo podatke 533 milijonov uporabnikov - polna imena, datume rojstva, telefonske številke, elektronske naslove in lokacijske podatke. V nekaterih primer so tu še podatki o stanu, življenjepis in datum ustvaritve računa. Vdor se je sicer zgodil leta 2019, o čemer so mediji tedaj izdatno poročali.

V Facebooku so pojasnili, da so hekerji podatke pridobili zaradi ranljivosti na strežnikih iz leta 2019, ki so jo istega leta že zakrpali. Podatki se torej nanašajo na uporabnike Facebooka iz tistega časa. Zakaj je trajalo tako dolgo, da so se podatki znašli na internetu, lahko le ugibamo. Najbrž so jih hekerji v tem času skušali prodati ali kako drugače z njimi kaj zaslužiti, sedaj pa so se odločili, da jih "požgejo".

Največ prizadetih uporabnikov je iz ZDA, najdemo pa med njimi tudi Slovence (tudi urednika prispevka, ki ga ravnokar berete ;) ). Business Insider, ki je o objavi prvi poročal, je na manjšem vzorcu preveril avtentičnost baze in jo potrdil. V bazi je 230 tisoč slovenskih telefonskih številk, slabih 3.000 elektronskih naslovov in 17.000 rojstnih podatkov. Facebook je prizadete uporabnike o tem že obvestil.

Business Insider