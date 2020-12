Grozi pomanjkanje čipov

Objavljeno: 17.12.2020 21:00

Zaradi več dejavnikov, ki so letos sovpadli, prihodnje leto grozi pomanjkanje računalniških čipov, kar bi prizadelo zlasti proizvajalce pametnih telefonov, televizorjev, avtomobilov in podobnih naprav. Težave pri zagotavljanju ponudbe se kažejo še sedaj, ko se v začetku epidemije upadlo povpraševanje vrača.

Med epidemijo koronavirusa je najprej skokovito upadlo povpraševanje, kar je približno sovpadalo z motnjami v distribucijskih verigah in zapiranjem tovarn. Sedaj pa se je prebivalstvo že toliko navadilo na situacijo, da je psihološki učinek izzvenel, zato se povpraševanja vrača. Še več, zaradi veliko dela od doma se je povečala potreba po elektronskih napravah tudi pri ljudeh, ki jih sicer niso imeli ali pa so imeli stare. Proizvodnja pa medtem še vedno ne teče s polno kapaciteto.

Tem težav se pridružujejo še požar v japonski tovarni AKM Semiconductor konec oktobra, ki je gorel tri dni in opustošil tovarno. AKM je eden največjih proizvajalcev velikih integriranih vezij (LSI), denimo pretvornikov DAC, ADC ter podobno. Že takoj po požaru so analitiki svarili pred posledicami, ki so se sedaj udejanjile.

Ameriške sankcije zoper Huawei so pomenile, da je podjetje pred uvedbo sankcij kupovalo vse, kar je bilo na voljo in s tem izrinilo številne druge porabnike s trga. Konkurenca mu ni ostala dolžna, zato je tudi Xiaomi kupoval, kar se je dalo. V Franciji poteka velika stavka v podjetju STMicroelectronics, številne tovarne širom sveta pa so zaprte zaradi epidemije. K temu lahko dodamo še manjše dogodke, kot je bil enourni izpad električne energije v Micronovi tovarni na Tajvanu, zaradi česar je tovarna več dni stala, in dobimo eksplozivno kombinacijo.

Čipov ne bo dovolj. Na drugi strani pa se vse naprave intenzivno »pametujejo«, od avtomobilov do hladilnikov, v vse bi radi stlačili čim več čipov in jih povezali v internet. NXP Semiconductors, ki proizvaja elektroniko za avtomobilsko industrijo, je na primer že sporočil, da bodo morali dvigniti cene svojih izdelkov, ker so se surovine podražile. Če sploh uspejo nakupiti dovolj čipov.

Proizvodnja čipov je zahtevna, potrebna so velika vlaganja. Na Kitajskem oziroma v Aziji na splošno so v zadnjih letih zanemarjali investicije v to panogo, zato imajo sedaj probleme. Zanimivo je, da so težave zlasti v tovarnah z 8-inčnimi rezinami, ki proizvajajo starejše čipe (v pametnih napravah, ki niso telefoni in računalniki, praviloma niso najnovejši modeli). A za zdaj kaže, da so vse livarne praktično 100-odstotno izkoriščene: TSMC, Samsung, SMIC, Globalfoundries in UMC so vsi zabasani. Za prvih šest mesecev prihodnjega leta so linije razprodane.

Reuters