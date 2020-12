Grafična kartica v obliki M.2

Vajeni smo že, da so v formatu M.2 na voljo diski (SSD, NVME), AsRock pa je v tej obliki predstavil – grafično kartico.

Glede na to, da je format M.2 v resnici le posebna oblika razširitev PCIe, je tehnološko običajno, da je na ta način mogoče izdelati tudi grafično kartico. AsRockova je zelo osnovna, podpira le grafiko 2D in ima na voljo izhod (pine) za VGA (ločljivost do 1920 × 1440 pik), vendar za svoje delovanje porabi le 1,49 W.

ASRock Rack's M2_VGA lahko namestimo v katerikoli sistem z ustreznimi vrati M.2, AsRock pa omenja podporo Windows in Linux.

Postavlja se vprašanje, kdo bi tako grafično kartico potreboval, saj imajo tudi osnovni procesorji grafiko že vgrajeno. Koristna bo za hitro in poceni dodajanje še ene grafične kartice, najverjetneje pa se tržišče skriva v majhnih napravicah Internet of Things, ki včasih potrebujejo tudi zaslon.

TomsHardware