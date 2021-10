Google upočasnjeval strani, ki niso uporabljale tehnologije AMP

Več ameriških zveznih držav je vložilo tožbo, v kateri trdijo, da so pri Googlu namenoma upočasnjevali nalaganje oglasov na straneh, ki niso uporabljale njihove tehnologije AMP.

AMP je sicer Googlova tehnologija Accelerated Mobile Pages, ki so jo razvili kot odgovor na Facebookovo Instant Articles in Apple News, kasneje so tehnologijo prestavil pod okrilje odprto-kodnega projekta. Tožba je bila vložena decembra 2020 in se tiče proti-konkurenčne prakse pri digitalnem oglaševanju. Google je tehnologijo AMP predstavil leta 2015 z namenom pohitriti mobilne različice spletnih strani. Gre za alternativne spletne strani, kjer so v uporabi komponente AMP in omejen JavaScript, praviloma se jih servira preko Googlovega CDNja (Content Delivery Network).

Google je pri teh straneh omejeval število zunanjih oglaševalskih omrežij, s čimer je seveda dal prednosti lastnim oglasom. Hkrati so strani AMP višje postavili v iskalnih rezultatih, kar je medije sililo v odločitev, ali narediti AMP stran z omejenim oglaševanjem, ali pa ostati pri klasični mobilni strani in izgubiti promet, povezan z višjim rangom v Googlovem iskalniku. Po internih Googlovih dokumentih naj bi mediji s stranmi AMP tako dobili okoli 40% manj prihodkov iz naslova oglaševanja.