Google ukinil prodajo oglasov v Rusiji

Google, največji prodajalec spletnih oglasov na svetu, je že nehal prodajati oglase v Rusiji.

Gre za oglase, ki se pojavijo v okviru iskalnih rezultatov in na spletišču YouTube. Podoben korak so naredili tudi drugi, denimo Twitter in Snap. Google je sicer že pred tem prepovedal oglase ruskih državnih medijev. Ruski regulator telekomunikacij, Roskomnadzor, pa je od Googla zahteval, da ne kažejo oglasov z »lažnimi političnimi informacijami«. Google je tekom zadnjega leta v Rusiji plačal čez 32 milijonov rubljev različnih kazni, to je slabih 400.000 evrov, za Google torej navaden drobiž.