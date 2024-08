Objavljeno: 13.8.2024 09:00

Google ukinil monetizacijo profilov v Rusiji

Google je včeraj nepričakovano sporočil, da je onemogočil storitev AdSense za vse ruske račune, kar bo imelo uničujoče posledice za tamkajšnje ustvarjalce vsebin na YouTubu in drugih Googlovih platformah. Ruski uporabniki odslej svojih vsebin ne bodo mogli več monetizirati. Google ne daje pojasnil.

Že februarja leta 2022 je Google ukinil monetizacijo državnih medijev v Rusiji, nato pa so ustavili še oglaševanje. Marca 2022 so onemogočili ustvarjanje novih računov AdSense v Rusiji in blokirali prikazovanje ruskih oglasov v drugih državah. Maja 2022 je Google Russia prenehal delovati, potem ko so ruske oblasti zasegle njegove bančne račune.

Odtlej je Google širil blokado ruskih kanalov na YouTubu, a so ruski ustvarjalci še vedno odkrivali načine za monetizacijo vsebin. Zadnja poteza pa je absolutna, saj so preprosto ukinili monetizacijo za vse račune. Teh ni malo, saj Rusija ustvarja ogromno prometa – na YouTubu je na 2. mestu za ZDA.

Zadnja plačila bodo izvedli med 21. in 26. avgustom, nato pa bodo prenehali izplačevati zaslužek prek AdSensa. Bati se je, da bo ukrep prizadel zlasti neodvisne ustvarjalce vsebin, ki nimajo alternativnih, torej državnih, virov financiranja. Čeprav Google vzrokov za odločitev ni pojasnil, lahko špekuliramo, da gre tudi za posledico nove ruske zakonodaje, ki prepoveduje oglaševanje na spletnih straneh in družbenih omrežjih, ki so v lasti tujih agentov.