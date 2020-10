Google Trends odslikava realnost: kaj so regije

Google Trends je eno najuporabnejših orodij, saj s pregledom popularnosti iskalnih terminov skozi čas odkriva, kaj ljudje iščejo, s tem pa posredno, kaj ljudje razmišljajo. Ko je v sredo zvečer zaokrožila novica, da bo vlada ukrepe za boj proti koronavirusu vezala na barvo regij, so se ljudje množično odpravili na Google gledat, kje kakšna regija je.

Do 20. ure 14. 10. 2020 je bilo iskanje termina regija v okviru običajne pogostosti. Potem pa se je začelo strmo povečevati in se do 22. ure povečalo za stokrat. Odtlej ostaja to zelo pogost iskalni termin, okoli 10- do 20-krat pogostejši kakor pred uvedbo regijski zapor Slovenije. Enako se je zgodilo spomladi letos, ko so iz istega razloga omejili gibanje na občine.

Veste, kaj je remdesivir? Domnevno zdravilo, ki pomaga pri covidu-19, za katerega pa so ravno ta teden najnovejše raziskave pokazale, da pri preživetju ne pomaga nič bolj od žegnane vode. Gre za protivirusno zdravilo, ki ga je med okužbo prejel tudi ameriški predsednik Donald Trump. Dobil je tudi monoklonska protitelesa podjetja Regeneron. In tedaj se je svet začel spraševati, kaj točno to je – spet to lahko vidimo na Googlu.