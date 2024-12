Google odstranil deljenje aplikacij s tržnice Play

Google ukinja zmožnost trgovine Play, ki je omogočala brezžično deljenje aplikacij med napravami brez internetne povezave.

Funkcija, predstavljena leta 2021, je bila uporabna le v redkih primerih, kot so situacije brez internetne povezave, kjer sta si uporabnika želela izmenjati aplikacije ali posodobitve. Omejena je bila na deljenje brezplačnih aplikacij ali posodobitev obstoječih aplikacij prek neposredne povezave Wi-Fi. Čeprav je imela potencialne koristi v specifičnih okoliščinah, je bila v praksi redko uporabljena. Google je ocenil, da je vzdrževanje te funkcionalnosti neučinkovito glede na njeno uporabnost. Posledično bo funkcija odstranjena z uvedbo posodobitve trgovine Google Play različice 44.1, ki se trenutno postopoma uvaja po vsem svetu.

Uporabniki, ki so morda redno uporabljali to funkcijo, bodo morali za deljenje aplikacij poslej uporabljati druge metode, kot sta skupna raba povezav do aplikacij prek spleta ali uporaba drugih storitev za neposreden prenos datotek.