Google odkril hekersko akcijo zahodnih obveščevalcev

Google je v začetku leta odkril, da neznani napadalci izkoriščajo kar 11 ranljivosti v različni programski opremi, ki teče na iOS, Androidu in Windows. V obsežnih objavah na blogu je skupina Project Zero, ki se v Googlu ukvarja z iskanjem lukenj v programski opremi vseh proizvajalcev, ne le Googla, natančno popisala ranljivosti. Pri tem pa so zamolčali ključno podrobnost, ki jo je njihova Threat Analysis Group poznala. Omenjenih ranljivosti niso zlorabljali običajni hekerji, temveč obveščevalci ene izmed ameriških zahodnih zaveznic.

To je seveda sprožilo burne reakcije, saj so v Googlu nekateri zaposleni celo nasprotovali prijavi teh ranljivosti, saj so s tem vrata v kompromitirane računalnike zaprli. To ni prvikrat, da so raziskovalci odkrili hekerske podvige zahodnih držav, a običajno tega ne obešajo na veliki zvon, medtem ko ruske ali kitajske vdore seveda glasno kritizirajo. To pot Google ni razkril niti kdo niti kako točno vdira, ker naj bi šlo za protiteroristične dejavnosti.

Kakorkoli, napadi so potekali vsaj devet mesecev, v tem času pa so prizadeli veliko računalniških sistemov. Ranljivosti so sedaj prijavljene in zakrpane, ameriški obveščevalci (četudi so napadali kakšni njihovi tuji kolegi) pa besni.

Technology Review