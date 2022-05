Google ne mara kritik svoje umetne inteligence, zato odpušča

Google je odpustil enega vodilnih strokovnjakov za področju strojnega učenja, ker je bil kritičen do preteklih znanstvenih objav v podjetju. Satrajit Chatterjee je službo izgubil kmalu zatem, ko je skušal objaviti znanstveni članek, ki je bil kritičen do lani junija objavljenega članka v Nature. To ni prvi tovrstni primer.

Chatterjee in sodelavci so pripravili znanstveni članek, v katerem so kritično obravnavali nekaj izsledkov iz aprilskega članka, češ da so računalniki pri načrtovanju nekaterih komponent čipov lahko spretnejši od ljudi. Kot je v velikih podjetjih v navadi, je moral članek v pregled posebnemu odboru v podjetju, ki je članek zavrnil. Chatterjee se je s sodelavci želel pritožiti direktorju in upravnemu odboru, a so ga odpustili.

Iz Googla so dejali, da je bil Chatterjee odpuščen iz krivdnih razlogov in da članek, ki ga je želel objaviti, ni dosegal standardov. A težave imajo zgodovino. Že leta 2020 je Google odpustil Timnit Gebru zaradi podobnih nestrinjanj glede objave znanstvenega članka, lani pa še Margaret Mitchell. Očital ji je razkrivanje poslovnih skrivnosti, a je v resnici na glas kritizirala prejšnje dogajanje. To je povzročilo mali eksodus strokovnjakov in proteste zaposlenih zaradi pogodb z vojsko.

Google stavi veliko na svojo umetno inteligenco in noče nobenih informacij, da bi bilo z njo karkoli narobe.