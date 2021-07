Google napovedal gradnjo še dveh lastnih podmorskih optičnih kablov

Google je napovedal, da bo predvidoma do leta 2024 uspel opravilno priklopiti dva nova podmorska kabla, imenovana Blue in Raman. Postavil ju bo v sodelovanju s telekomunikacijskim podjetjem Sparkle.

Oba kabla bosta imela po 16 optičnih parov (vsak par zmore hitrosti prenosa 18 TB/s (terabitov!) in sta namenjena Evropi Bližnjemu vzhodu in Aziji. Blue bo povezoval Italijo, Francijo, Grčijo in Izrael, Raman (poimenovan po Nobelovemu nagrajencu za fiziko C.V. Ramanu) pa Jordanijo, Saudsko Arabijo, Džibuti, Oman in Indijo.

Ko bosta kabla končana, bo imel Google vsaj delo v lasti 18 svetovnih podmorskih kablov, ki povezujejo vse svetovne celine, z izjemo Antarktike. Kar nekaj kablov je v celoti v lasti Googla, drugi so bili zgrajen v sklopu konzorcijev, ki vključujejo konkurente Amazon, Microsoft in Facebook.