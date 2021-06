Google naj bi pripravljal lastno aplikacijo za sledenje napravam

Pred kratkim smo preizkusili Applov obesek za sledenje AirTag, ki deluje z novo aplikacijo FindMy, sodeč po pregledu programske kode prihajajoče različice Android, pa naj bi podobno aplikacijo pripravljal tudi Google.

Apple že leta ponuja aplikacijo »Find My«, kjer lahko delimo svojo lokacijo (denimo s partnerjem), v njej pa lahko poiščemo tudi podprte naprave Apple (torej telefone, računalnike, tablice). Google sicer ponuja aplikacijo »Find My Device«, namenjeno predvsem iskanju lastnega telefona (v primeru, da ga izgubimo ali je ukraden), to pa naj bi razširili tudi na druge naprave. Ugiba se, da bi lahko tudi Google predstavil možnost iskanja predmetov in naprav tretjih uporabnikov, enako, kot to počne Apple.

Applov obesek AirTag namreč deluje z vsemi Applovimi napravami. Torej če obesek izgubimo in se mimo njega sprehodi uporabnik z neko Applovo napravo v žepu, se bo lokacija našega obeska zabeležila v Applovem oblaku. Vgrajena je tudi povezava UWB (Ultra Wideband), preko katere nas telefon usmerja proti obesku, če je ta v bližini (torej nam prikazuje puščico s smerjo obeska).