Google meni, da prihaja tablična revolucija

Leta 2011, ko so luč sveta ugledale prve tablice z Androidom, je kazalo, da bodo zavzele svet. Pa ga niso. Predvsem zato, ker so telefoni skoraj hkrati začeli biti dovolj veliki, da tablice nismo potrebovali.

Časi se spreminjajo, meni Google, oz. Rich Miner, »vodja razvoja Android tablic«. V zadnjem javnem govoru je povedal, da se je trend prodaje androidnih tablic obrnil že pred Covidom, leta 2019 in da rast prodaje samo še nadaljuje. Po njegovem mnenju je razlog v kakovostnih dodatkih kot so tipkovnice in v strojnem in programskem napredku samih tablic, zaradi katerih naj bi bile primerne tudi za ustvarjanje, ne le za »konzumiranje« vsebin.

Uporavbniški vmesnik Android 12L bo prilagojen večjim zaslonom.

Seveda ni pozabil omeniti, da Google pripravlja posebno različico Androida za tablice, ki se zaenkrat imenuje Android 12L. Uporabniški vmesnik tega je prilagojen večjim zaslonom, kot so telefonski.

G. Miner meni, da bodo v ne tako bližnji prihodnosti tablice po prodaji prehitele prenosnike. In bodo bolj prodajane tudi ostale.

Še napovednik – za prihajajočo številko Monitorja pripravljamo preizkus tablic. Tudi zato, ker se nam menda obetajo »tehnološki boni«, s katerimi bo mogoče kupiti – tudi tablice.