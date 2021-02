Google Maps z integriranim plačevanjem parkirnine in prevoza

Google v svoje Zemljevide redno dodaja nove in nove zmogljivosti, seveda pa so te navadno najprej na voljo v ZDA. Tudi tokratne.

Google Maps so v ZDA tesno integrirani s plačilnim sistemom Google Pay, po novem pa ta integracija omogoča plačevanje parkirnin, ki jih v ZDA upravljata sistema Passport in ParkMobile. Ko se uporabnik pripelje v bližino parkirišča, mu Google Maps samodejno prikaže uporabniški vmesnik za parkiranje. Ravno tako bo v prihodnjih tednih v ZDA na voljo možnost plačevanja osebnega transporta, torej avtobusov, železnic in podzemnih železnic. Tudi to bo izvedeno neposredno v Google Maps, brez potrebe po uporabi katere izmed zunanjih aplikacij ali storitev in sicer v preko 400 ameriških mestih.

Možnost plačila parkirnine bo kmalu uvedena tudi v Google Maps na iPhonih, medtem ko bo plačilo avtobusov in vlakov zaenkrat možno le na telefonih z Androidom.

Kdaj bo karkoli od tega na voljo izven ZDA, kaj šele morda pri nas, seveda ni znano.