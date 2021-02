Google Maps nadaljuje z dodajanjem podrobnosti

Google je v svojih Zemljevidih dodal nove podrobnosti, seveda pa so najprej prišla na vrsto velika svetovna mesta.

Če se (bomo, nekoč spet…) gibali po Londonu, New Yorku, San Franciscu in centralnem Tokiju, bomo v Zemljevidih videli tudi nove podrobnosti, ki pridejo prav pešcem. Ceste so izrisane tako široko, kot so tudi v resnici, na voljo so pešpoti in stopnice v parkih, pločniki, prehodi za pešce in otoki za pešce sredi cest.

Google opozarja, da so morda kateri izmed takih zemljevidov neenakomerni, kljub temu pa bodo zagotovo pripomogli k še bolj enostavnemu gibanju po velemestih.

Google Maps je sicer daleč najbolj uporabljan sistem zemljevidov in navigacije na svetu.